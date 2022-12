Crise de meia-idade aos 60

Havia as crianças, os jovens, os adultos e os velhos. Agora, esta grelha já não serve. A juventude, diga-se de passagem, é uma invenção com 200 e poucos anos. Até ao século XVIII não existia tal conceito. Passava-se diretamente da infância para a idade adulta sem esse estágio intermédio em que o córtex pré-frontal — a zona do cérebro capaz de orquestrar pensamentos em função de objetivos — ainda não está formado. Sendo esse o período da vida em que se está cheio de certezas e se quer mudar o mundo. Mas disto fala-se todas as semanas. Nomeadamente de como a adolescência se estendeu até aos 20 e tal e “roubou” anos à idade adulta. E ninguém se choca. O que acontece é que, do outro extremo, as coisas vão sendo empurradas. Hoje, a esperança de vida é mais de 80 anos, e ganharam-se uns bons 20 anos à morte. Atualmente, quem aos 60 tenha levado um estilo de vida saudável pode sentir-se longe de ser chamado de “velho”, mas se o colocarem na “terceira idade” arrisca-se. E é disso que vamos falar.

