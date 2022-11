O paradoxo Trump: o populismo precisa de palco mas é o protagonismo que o condena

As ondas atraem as atenções. Podem afogar os incautos, causar destruição sem remédio ou, pelo contrário, beneficiar quem as souber aproveitar. No entanto, e seguramente, são sempre efémeras. Bom exemplo é a onda populista que, desde 2016, cresceu nas duas principais democracias do continente americano, os Estados Unidos e o Brasil. A instabilidade que trouxe dividiu águas mas, em ambos os casos, acabou por só durar 4 anos, diluindo-se face à rejeição expressa pelos eleitores nas urnas.

