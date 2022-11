A palavra ‘rua’ ganhou uma dimensão que a contrapõe a formas institucionais de luta. É o que fazem os movimentos sociais para conquistar por esta via o que não conseguem pela outra. Está associada às forças de esquerda, na medida em que os movimento populares tradicionalmente são constitutivos daquelas forças. Quando as esquerdas estão no poder, assiste-se a movimento inverso.

