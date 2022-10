A desgraça: antes a decadência do apego aos animais que o silêncio cúmplice perante abusos sexuais de crianças

A publicação realizada por D. Manuel Linda, Bispo do Porto, no passado dia 13 de outubro de 2022, é o tema escolhido pelo psicólogo clínico e forense, Mauro Paulino, na segunda das duas crónicas bimensais no Expresso Diário.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler