Carlos III igualará Isabel II em respeito e adoração popular?

SIM A fasquia está muito alta para igualar Isabel II, que tem a seu favor o passar dos anos e o prestígio que foi granjeando. Entre o estudo das caixas vermelhas onde o Governo lhe fazia chegar tudo sobre os assuntos de Estado e as muitas pessoas com quem se encontrou, foi das pessoas mais informadas do mundo. Teve 15 primeiros-ministros. A última, a quem deu posse dois dias antes de morrer, até era republicana e converteu-se entretanto.

Dito isto, acredito que Carlos III venha a ser um bom rei e mantenha os padrões da mãe. Jamais abdicará e diz ter pedido ajuda a Deus para reinar. Historicamente, comparo-o um pouco com Eduardo VII (1901-10), que também esperou muitos anos para ser rei. A diferença é que nunca leu um documento de Estado, a rainha Vitória (sua mãe) nunca o levou a uma reunião nem o preparou. Acabou por ser popular, a era eduardiana foi muito feliz, sobretudo na diplomacia. Se tivesse vivido o suficiente, talvez até pudesse ter evitado a I Guerra Mundial.