O avanço ucraniano contra a “paz” do ocupante

Foi através da força bruta que a Rússia combateu na Chechénia e na Síria. Chegou, arrasou e venceu. Não tendo do lado oposto exércitos organizados, lideranças militares sofisticadas e capacidade política para resistir, Vladimir Putin não precisava de mais do que bombas e falta de escrúpulos. Tentou fazer o mesmo na Ucrânia, mas a capacidade de resistência de uma sociedade um pouco mais organizada e o apoio que os ucranianos receberam de ouros países tornou a estratégia do rolo compressor inviável. Teve mesmo de combater no terreno e a força bruta serve-lhe de pouco. Sobretudo na terra dos outros.

