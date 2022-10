Quer diminuir incêndios? Coma mais cabrito e menos sushi

Este nível de incêndios, em Portugal ou noutro país parecido, resulta de um problema, talvez o maior, das sociedades ocidentais. É um problema tão grande que se relaciona com o ambientalismo e com a ascensão dos populismos, a saber: o gigantesco e absurdo divórcio entre as grandes cidades e as periferias rurais.

