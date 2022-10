Um agradecimento a Graça Freitas

Alguns países escolheram um anónimo de um grupo de risco como primeiro vacinado. Outros, no extremo oposto, escolheram o primeiro-ministro. Portugal optou por alguém que, tendo 65 anos (e 42 de serviço), está entre o primeiro grupo a vacinar: o pessoal de saúde, opção óbvia para quem não decida em função da popularidade, mas da necessidade. E alguém que, perante a enorme visibilidade da primeira vacina, conseguisse transformar esse acontecimento mediático num momento de sensibilização para a vacinação. Com a resistência de muitos à vacina, a demonstração de confiança tem de ser dada por alguém com autoridade científica, técnica e moral. Mesmo assim, não faltou quem atribuísse àquele momento o significado oposto: o privilégio do “senhor doutor”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler