Diário da Peste. Um cavalo branco atravessa uma estrada vazia

Diário da Peste,

1 de Maio

Ontem, Capitólio do Estado de Michigan.

Vários homens manifestam-se contra o confinamento e o estado de emergência. Muitos com metralhadoras.

Querem abrir as lojas e o comércio.

No Estado de Michigan, homens com metralhadoras ouvem argumentos, ameaçam e esperam.

Alguns deputados com colete anti-balas.

Um cavalo branco atravessa uma estrada vazia.

Um cavalo branco parece que pinta a paisagem quando passa.

Não é bem um animal, é uma cor.

Na Índia, numa obra, mede-se a febre antes de se carregar pesos gigantescos.

O que parece uma pistola apontada à cabeça é afinal a forma de medir rapidamente a temperatura.

Se não tens febre, podes trabalhar doze horas.

Um actor espanhol diz que recebeu a melhor das notícias quando teve alta depois de estar internado num hospital com coronavírus.

Aristóteles dizia que o maior prazer a que um humano pode chegar vem no momento de alívio, após uma grande dor.

Todos os outros, prazeres médios.

Prazeres mínimos, médios e o mais alto dos prazeres: o alívio da dor.

A melhor notícia não vem em linguagem, mas em pura biologia.

Comemorações do Dia do Trabalhador.

Em várias cidades da Europa: máscara e distância de dois metros entre cada um.

Para gritar é preciso tirar a máscara ou então o grito sai abafado e não parece grito, mas sussurro ou pedido gentil.

É preciso ter cuidado com a postura, dizem.

Arranje uma cadeira confortável, dizem.

Em casa, cadeira. Na rua, sapatos.

Na China, 117 milhões preparam-se de novo para viajar.

Uma doença rara, a doença de Kawasaki, “provoca manchas na pele, causa inflamações e afeta o coração de crianças”.

O governo francês vendeu móveis e tapeçarias antigas para financiar o sistema de saúde.

Troco o meu luxo pela minha urgência; o meu reino por um cavalo; os meus móveis antigos por oxigénio novo.

Não se sabe se a epidemia começou “por contacto com animais infetados ou se resultou de um acidente num laboratório em Wuhan”.

Em 2014, o Papa: “o tempo é superior ao espaço”.

Isto permite: 1 - esquecer o imediato.

2 - Suportar situações difíceis ou hostis. Etc.

Dar prioridade ao tempo.

É “mais importante iniciar processos do que possuir espaços”.

Mais importante iniciar do que comprar.

O tempo é superior ao espaço.

F. Schlegel: “a seriedade tem um determinado fim, o mais importante entre todos os possíveis”.

Pensar numa época séria: cada um só quer o mais importante entre todos os possíveis.

Estamos com os dois pés numa época séria; não há fuga.

«É de facto uma escolha moral terrível», notou Boris Cyrulnik, um psicólogo francês e neurologista. «A liberdade levará a mortes, enquanto que as restrições e negar às pessoas a sua liberdade pode afastar a morte mas trazer ruína económica», lembrou à Atlantic.

Quando se tem dois cavalos de igual tamanho como saber quem é a mãe?

A mãe é aquela que empurra o feno para o filho.

Sempre foi isso.

