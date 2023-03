Loading...

Vídeo Bodycams da polícia mostram o desfecho do 131.º tiroteio nos EUA: um atacante, seis vítimas, outra vez numa escola

Apenas três minutos e meio bastaram para a polícia encontrar e abater Audrey Hale, no segundo andar da escola Covenant, em Nashville, Tennesse. Ainda assim, Hale, de 28 anos, já assassinara três crianças de nove anos, a diretora da escola, uma professora e um assistente. Descrita como “artista talentosa” e com cadastro imaculado, foi a autora do 131.º tiroteio nos EUA só este ano. Tinha sete armas em casa, compradas legalmente, apesar de ser seguida por médicos e ser acompanhada devido a um “distúrbio emocional”. Joe Biden pressiona o Congresso norte-americano: “Quero que saibam quem é que não está a ajudar”

Há 37 minutos