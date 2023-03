Loading...

Vídeo “Cabos elétricos, vidros partidos e muito fogo”: sobreviventes do acidente de comboio na Grécia descrevem “10 segundos de terror” (Vídeo)

“Tivemos de saltar de uma altura de dois metros para cima de vidros e ferros soltos”, descreve Stergios Minenis, uma das primeiras pessoas a sair dos autocarros que transportaram os sobreviventes do acidente de comboio perto de Larissa, na Grécia. Morreram 36 pessoas. O primeiro-ministro grego está no local, diz que vai fazer tudo o que está ao seu alcance para “apurar todas as causas do acidente” e fala num país em luto. Veja o vídeo

Há 17 minutos