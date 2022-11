Loading...

Vídeo Vídeo: chuva forte, queda de árvores e um pequeno tornado provocam o caos nas ruas de Lisboa

Bastou meia hora de intensa chuva para provocar o caos na capital portuguesa. A precipitação que ocorreu entre as 13h30 e as 14h provocou diversas inundações e os ventos fortes levaram à queda de árvores e ao corte de diversas vias. Veja aqui a seleção de algumas das imagens que rapidamente circularam pelas redes sociais a dar conta destes efeitos do mau tempo

17:54