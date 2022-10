Loading...

Vídeo Lula da Silva: “Vamos retomar a vigilância da Amazónia e combater a atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração ou ocupação ilegal”

No discurso de vitória, o Presidente eleito adotou um tom de reconciliação e sublinhou a ‘vitória da democracia’, acima dos interesses partidários. “A partir de 1 de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de brasileiros, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis. Somo um único país, um único povo, uma grande nação”, afirmou Lula da Silva no primeiro momento após saber os resultados das eleições no Brasil

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 44 minutos