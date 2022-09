Loading...

Vídeo Putin invoca a maior mobilização na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial e recorda que também tem armas nucleares: "Isto não é bluff"

Num discurso à nação, Putin volta a acusar o Ocidente de conspirar para destruir a Rússia e comprometer a sua integridade territorial. O presidente russo anunciou a primeira grande mobilização no país desde a Segunda Guerra Mundial e deixou um aviso: irá recorrer ao seu vasto arsenal se o Ocidente continuar com a "chantagem nuclear". Neste vídeo de apenas dois minutos e meio poderá reter os principais pontos do discurso de Vladimir Putin que marca a maior escalada do conflito desde o seu início, a 24 de fevereiro de 2022

Há uma hora