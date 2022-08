Loading...

Vídeo Enfrentou a pressão e o desgaste, mas não resistiu. Dos mal-entendidos às lágrimas, veja aqui os momentos-chave de Marta Temido no Governo

De 2018 a 2022 houve uma pandemia, um plano de vacinação sem precedentes, stress, lágrimas, mal entendidos e pedidos de desculpa. Marta Temido esteve ao leme de uma crise sanitária que deixou um SNS em rotura, com hospitais e serviços de urgência a cederem de norte a sul do país. António Costa segurou-a quanto a direita fez da ministra da Saúde um alvo no Parlamento, mas Marta Temido assume agora não ter “condições para se manter no cargo". São quase quatro anos, resumidos em quatro minutos: recorde os momentos mais marcantes deste mandato no vídeo que se segue

