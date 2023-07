Loading...

Multimédia Ajustes diretos disparam antes da vinda do Papa, custos totais da JMJ superam €38 milhões, multas de velocidade aumentam

Há novo Expresso nas bancas, e na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude, damos a conhecer que metade dos contratos públicos nos últimos 30 dias foram feitos sem concurso e que o Governo permitiu ajustes diretos sem limites. Os custos totais superam €38 milhões. A comida e combustíveis para os participantes preocupam as autoridades. Os transportes também são notícia, já que, por causa das multas por excesso de velocidade, as receitas da CML mais do que triplicaram. É o resultado de quase 900 multas por excesso de velocidade, diariamente, em Lisboa. E ainda a prestação do crédito à habitação já subiu até 77%