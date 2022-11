O que será que o país tem que fazer para lidar com o envelhecimento?

“Em termos conceptuais, toda a estrutura de política económica devia ser adaptada a esta realidade do envelhecimento e do recuo demográfico”, defende Carlos Lobo, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

“Não temos nenhuma medida económica ou referência à economia do envelhecimento, contrariamente a outros países europeus”, refere Nuno Marques, presidente do Observatório Nacional do Envelhecimento

“A prioridade deve ser a de proporcionamos um envelhecimento saudável e ativo à maior parte da nossa população mais idosa”, diz Pedro Graça, diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto