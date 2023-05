Especialista russo em mísseis hipersónicos é acusado de alta traição e de fornecer informação à China – caso não é inédito

As ligações à China do especialista em Física e Matemática, membro da Academia de Ciências da Rússia e apontado como um destacado investigador na área da aerodinâmica, não são inéditas: nos últimos anos, vários cientistas russos foram presos por alegadamente terem traído Moscovo, cedendo informações classificadas a Pequim.

Em causa estará a alegada entrega, por parte de Alexander Shiplyuk, de material classificado durante uma conferência científica na China, em 2017. Não eram até ao momento conhecidas as acusações que recaíam sobre o homem de 56 anos, que se encontra detido desde agosto. O suspeito argumenta, contudo, que as informações não eram confidenciais e que estavam disponíveis online.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado sobre o caso que envolve os peritos do Instituto Khristianovich de Mecânica Teórica e Aplicada, garantiu que as secretas russas estão atentas e são sensíveis a situações de “traição da pátria”. Trata-se de um “trabalho muito importante”, porque está “constantemente a acontecer”, alegou Peskov, não negando que poderá haver uma “tendência”.

Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês rejeita que Pequim procure investigadores russos para deles obter informação classificada. As relações dos dois países são baseadas no “não confronto”, garantiu o MNE da China. "São fundamentalmente diferentes do que algumas alianças militares e das secretas fazem tendo por base a sua mentalidade de Guerra Fria", acrescentou o Governo chinês.

Não é de hoje que Vladimir Putin reivindica a liderança mundial na área dos mísseis hipersónicos e outro armamento de ponta capaz de atingir 10 vezes a velocidade do som. Apesar da relação amigável que Moscovo mantém com Pequim, o regime russo e as suas secretas estão atentos a qualquer sinal de fuga de informação, o que tem resultado em vários casos como o que implica Alexander Shiplyuk. Dois meses antes foi detido pelo mesmo motivo o investigador Anatoli Maslov.

No ano passado, o especialista em laser Dmitry Kolker foi detido na Sibéria, mediante a acusação de alta traição, mas morreu dois dias depois, com cancro. De acordo com a Reuters, que citou o seu advogado, Alexander Fedulov, Dmitry Kolker tinha sido acusado de passar segredos à China, algo que a família do cientista nega. De acordo com o filho, o investigador foi acusado por ter efetuado conferências na China sem autorização de Moscovo.