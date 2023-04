Pequim tem um plano e a Ucrânia é mais um “instrumento”: “O mundo inteiro neste momento visita a China. A estratégia está a funcionar”

Moscovo iniciou um movimento perigoso ao anunciar a colocação de armas nucleares táticas na Bielorrússia e a NATO poderá ter de responder, admite Vitelio Brustolin. O professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e investigador da Harvard Law School emite vários alertas e traça cenários possíveis mediante as ações do Kremlin. No entanto, se Moscovo continua a somar derrotas políticas a China emerge como a potência que, com a sua ambiguidade em relação à Guerra na Ucrânia, “chama parceiros para a sua esfera de influência”.