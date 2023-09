Isabel II morreu há um ano: celebração religiosa será a única cerimónia pública, Carlos III recorda “serviço dedicado” da mãe

Um porta-voz da família real informou a estação pública BBC de que o rei não estará em qualquer cerimónia pública oficial , optando por passar o dia “em silêncio e em privado”. Encontra-se no castelo de Balmoral, residência na Escócia onde passou grande parte do verão e onde a rainha morreu, aos 96 anos, após 70 de reinado.

A família real divulgou ainda uma fotografia de Isabell II aos 42 anos, em 1968, captada no palácio de Buckingham pelo fotógrafo Cecil Beaton, que retratou a monarca muitas vezes. Exibida na National Portrait Gallery de Londres nesa altura, a imagem mostra a rainha com o manto da Ordem da Jarreteira, com a respetiva estrela, e a tiara da grã-duquesa Vladimir, que inclui 15 círculos de diamantes. Isabel sorri ligeiramente. O jornal “The Telegraph”, próximo da monarquia, indica que a foto foi escolhida por transmitir o sentido de humor da rainha e o “brilho ns seus olhos”.

O Governo britânico anunciou no domingo que os planos para um monumento permanente à rainha só serão conhecidos em 2026, ano em que se celebra o 100º aniversário do seu nascimento. As propostas serão avaliadas por uma comissão liderada por Robin Janvrin, ex-secretário particular de Isabel II, e depois apresentadas a Carlos III e ao primeiro-ministro.

Sunak destaca papel da rainha na Commonwealth

“Será um desafio único tentar capturar para as gerações futuras a extraordinária contribuição de Sua Majestade para a nossa vida nacional durante o seu longo reinado”, admitiu Janvrin, que trabalhou no Palácio de Buckingham entre 1987 e 2007.

O primeiro-ministro britânico enalteceu hoje o legado da rainha. “À distância de um ano, a dimensão do serviço prestado por Sua Majestade só parece maior. A devoção às nações do Reino Unido e da Commonwealth [organização que congrega Estados e territórios com ligações coloniais ou históricas ao império britânico] parece mais profunda. E a nossa gratidão por uma vida tão extraordinária de dever e dedicação continua a crescer”, afirmou Rishi Sunak.