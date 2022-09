Isabel II (1926-2022): passo a passo, como serão as cerimónias dos próximos dias

Na hora da morte da monarca britânica, aos 96 anos de idade e com 70 de reinado, o Expresso avança com a cronologia esperada para as cerimónias dos próximos dias. O protocolo seguido será o que estava preparado em caso de morte de Isabel II em Balmoral, palácio onde a rainha passava os meses de verão e onde se encontrava até esta quinta-feira. A Operação Unicórnio está em marcha.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler