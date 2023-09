Mesmo sem acordo para os cereais, encontro com Putin não foi tempo perdido para Erdogan

Foi uma prova de fogo diplomática para Recep Tayyip Erdogan, que até anunciara, em julho, que Vladimir Putin visitaria a Turquia durante o mês de agosto. Em vez disso, o Presidente turco teve de se deslocar a Sochi, à sumptuosa residência de Verão do chefe de Estado russo, para falar com este último e tentar reconquistar a sua confiança, depois de nítido afastamento entre Moscovo e Ancara.

Foi o primeiro encontro entre os dois dirigentes nos últimos 12 meses e seguiu-se ao apoio declarado da Turquia à entrada da Ucrânia na NATO, e à visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky a Istambul, em julho, durante a qual Erdogan deixou partir para a Ucrânia, num gesto de boa vontade, cinco soldados do batalhão Azov que estavam exilados na Turquia ao abrigo de um acordo de troca de prisioneiros mediado por Ancara, e que deveriam permanecer no exterior até ao fim do conflito. Putin não deve ter gostado nada.