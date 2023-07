Putin numa encruzilhada: radicais russos acham que não é “suficientemente duro”, liberais esperam uma retirada da Ucrânia

Este será o momento mais perigoso da vida política de Putin, acredita acredita Pavel Slunkin, antigo diplomata bielorrusso e agora analista no ‘think tank’ Conselho Europeu de Relações Internacionais (ECFR). Slunkin participou nas negociações dos Acordos de Minsk [assinados em 2014 e 2015 por Moscovo e Kiev e que previam um cessar-fogo na região do Donbas, apenas cumprido de forma episódica] e trabalhou como analista político na embaixada da Bielorrússia na Lituânia. Nesta entrevista, o perito em Relações Internacionais admite que Putin pode seguir um de dois caminhos mais ousados: optar pelo fim do conflito na Ucrânia ou fazer a Rússia mergulhar ainda mais numa economia de guerra. Prigozhin, o homem que arriscou e perdeu tudo, pode em breve deixar de ser um peão relevante, e Lukashenko foi o único que ganhou pontos políticos, explica o analista.