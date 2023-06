Adesão da Ucrânia à NATO ainda “não é possível”: “o principal entrave é a guerra” mas há outros “problemas por resolver”

Há meses que Volodymyr Zelensky tem insistido que a Ucrânia tem de se tornar um “membro de pleno direito” da NATO. Ainda na última quinta-feira, o Presidente ucraniano disse esperar um “convite claro” para a adesão na cimeira da Aliança Atlântica que vai decorrer no próximo mês na capital da Lituânia. Mas, no dia seguinte, Zelensky recuou e reconheceu o que alguns líderes europeus já disseram: a adesão é impossível antes do fim da guerra. E esse é mesmo “o principal entrave”, nota Manuel Poejo Torres, especialista em ciência política, segurança e defesa, e consultor da NATO.