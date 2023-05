Drones ucranianos sobre o Kremlin, uma encenação russa? Seria "destacar a própria vulnerabilidade militar"

Em setembro de 1999, uma série de explosões atingiu blocos de apartamentos russos em cidades como Buynaksk (no Daguestão), Moscovo e Volgodonsk. Mais de 300 pessoas morreram, pelo menos mil ficaram feridas, e o país viu-se vergado pelo medo. Vladimir Putin, então primeiro-ministro da Rússia, demorou poucos meses a chegar à Presidência, de tal forma a sua popularidade beneficiou da gestão da crise. Mas as incongruências eram inegáveis; quando, a 13 de setembro, Gennadiy Seleznyov, porta-voz da Duma (Parlamento russo), anunciou que tinha recebido o relatório sobre o atentado em Volgodonsk, o ataque ainda não havia acontecido. O anúncio só veio a confirmar-se três dias mais tarde, a 16 de setembro, quando as explosões atingiram a cidade. A Chechénia foi acusada, e fora encontrado o casus belli para a Segunda Guerra Chechena.

Em maio de 2023, no início desta semana, o Kremlin acusou a Ucrânia de tentar assassinar o Presidente russo num ataque com dois drones em Moscovo, uma afirmação rapidamente negada por Kiev, que despertou o ceticismo dos governos ocidentais e dos analistas. Tal como aconteceu em 1999, um porta-voz do Kremlin confirmou: Moscovo reserva o direito de responder aos ataques, que definiu como “atos terroristas”.

“Mas por que precisaria Moscovo de se envolver em tal teatro político para justificar uma escalada de violência contra a Ucrânia?” É o que indaga Kelly Grieco, investigadora e especialista em Defesa e Segurança do Reimagining US Grand Strategy Program do think tank Stimson Center, depois de dias de ataques russos a cidades ucranianas, como Dnipro, Pavlohrad e Kiev. “Putin atacou cidades ucranianas, visando civis e infraestrutura crítica de energia ao longo de meses”, complementa. Um cenário mais plausível, e que ajudaria a compreender as alegações do Kremlin, seria o de que o ataque tivesse sido “uma tentativa de gerar indignação pública e aumentar o apoio à guerra”, sobretudo com a aproximação do Dia D (Dia da Vitória, na Rússia), que se celebra a 9 de maio. Mas tal façanha “parece arriscada”, admite Kelly Grieco; “Não consigo imaginar que o Kremlin queira destacar a própria vulnerabilidade militar.”

É nessa teoria, no entanto, que os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra apostam as suas fichas. O think tank com sede em Washington considerou que há uma forte probabilidade de as autoridades de Moscovo terem organizado o ataque, de olho na reação da população russa, já que a possibilidade de dois drones avançarem até ao Kremlin sem serem detetados era inverosímil. Harry Halem, investigador principal do Instituto Yorktown (norte-americano), defende que não se devem retirar conclusões precipitadas. Apesar de se tratar de uma grande viagem, da Ucrânia a Moscovo (a 450 km da fronteira), Kiev deverá ter “ativos das secretas na Rússia, numa escala considerável”, salienta o analista. Por isso, a aeronave não tripulada poderia ter sido lançada fora de Moscovo por agentes na Rússia, isto sem sequer ser detetada. “As defesas antiaéreas tradicionais não são otimizadas para responder a essas ameaças aéreas de curto alcance e baixo custo, uma vez que são simplesmente muito pequenas e muito baratas - e carregam uma carga útil muito limitada - para serem fixadas como uma questão de alta prioridade.”