Kremlin acusa Ucrânia de tentar assassinar Putin com drones. “O lado russo reserva-se o direito de empregar medidas de retaliação”

Vários residentes garantem ter ouvido os estrondos. Por volta das 2h da manhã em Moscovo (meia-noite em Portugal Continental), o Kremlin terá sido atacado por drones, ato que o Governo russo já classificou como “terrorista” e cuja culpa atribui à Ucrânia.

Não é possível saber se este ataque foi mesmo obra de forças especiais ucranianas ou uma invenção do Kremlin para justificar ataques mais duros que a Rússia esteja a planear. Outra hipótese é terem sido opositores russos a lançar os drones.

A agência de notícias TASS, citada pela Reuters, diz que moradores perto do Kremlin ouviram as explosões. Logo depois, toda a área à volta do edifício ficou às escuras. Imagens partilhadas por residentes no Telegram mostram nuvens de fumo a sair do Kremlin, pouco após as explosões terem sido reportadas.

Não houve feridos

Outra agência russa, a RIA Novosti, escreve que o “o Kremlin vê estas ações como uma tentativa de assassínio”. Doravante, “o lado russo reserva-se o direito de empregar medidas de retaliação quando entender oportuno”.

Até ao momento, não há feridos a registar. Não é segredo que o Presidente russo tem cuidados redobrados com a sua segurança, tendo recentemente inaugurado novos edifícios em Mariupol, território ocupado pelas suas tropas, através de vídeochamada.

O Kremlin diz que o ataque foi realizado com dois drones, ambos desativados pelas defesas russas. Numa nota publicada no site oficial, o Kremlin afirma que o incidente está a ser investigado como “ataque terrorista premeditado contra a vida do Presidente da Federação Russa”.