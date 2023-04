Documentos de guerra com planos secretos dos EUA e da NATO para ajudar contraofensiva ucraniana foram publicados nas redes sociais

Documentos de guerra classificados com os planos secretos dos EUA e da NATO para fortalecer as Forças Armadas ucranianas antes da contraofensiva foram publicados esta semana nas redes sociais, apontaram altos funcionários norte-americanos. O Pentágono está a investigar a autoria da publicação dos documentos, que surgiram no Twitter e no Telegram (uma plataforma muito utilizada na Rússia). A notícia foi avançada pelo jornal “The New York Times”.

Alguns analistas militares observam que os documentos deverão ter sido modificados em algumas partes, de forma a sobrestimar os números norte-americanos para as mortes do lado ucraniano e subestimar as baixas russas. Um dos slides aponta que entre 16 mil e 17.500 soldados russos morreram, e que a Ucrânia sofreu até 71.500 baixas, sendo que o Pentágono e os analistas estimam que a Rússia sofreu muito mais baixas e que cerca de 200 mil soldados de cada lado terão morrido ou ficado feridos.Segundo os analistas, as alterações indicam que Moscovo poderá ser responsável pela desinformação. Aliás, as contas pró-russas que veiculam as narrativas do Kremlin têm partilhado os conteúdos.

Entre as revelações passíveis de serem consultadas nos documentos tornados públicos estão gráficos de entregas antecipadas de armas, forças de tropas e batalhões, bem como planos, o que demonstra a capacidade de furar o secretismo dos serviços de informação dos EUA. Por outro lado, os documentos não mostram planos de batalha em específico, nem datas ou locais para a ofensiva ucraniana.

De acordo com os analistas, porém, as informações reveladas são já uma grande ajuda para especialistas em estratégia do lado russo, ao fornecerem a taxa a que estão a ser gastos os HIMARS (sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade fornecidos pelos Estados Unidos, que podem lançar ataques à distância contra alvos como depósitos de munições, infraestruturas e tropas) e cronogramas para a entrega de armas e tropas. Por exemplo, um documento definido como "ultrassecreto" descreve o “estado do conflito a 1 de março”, um dia em que altos funcionários militares ucranianos se encontravam numa base norte-americana em Weisbaden, na Alemanha, para desenvolver sessões de jogos de guerra. Um dia depois, o general Mark A. Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, e o general Christopher Cavoli, supremo comandante aliado para a Europa, estiveram também de visita ao local.