Vulkan Papers: “As secretas russas estão a trabalhar com mais de 40 empresas de tecnologia para se infiltrarem nas redes ocidentais"

Num escritório nos subúrbios a nordeste de Moscovo, a NTC Vulkan desenvolve ferramentas de pirataria e desinformação. À primeira vista, o “centro de negócios”, como é designado na placa fixada no prédio de seis andares, pode ser confundido com uma consultora de cibersegurança comum, mas, de acordo com o jornal “The Guardian”, milhares de arquivos secretos da empresa expuseram a sua atividade ao serviço da guerra híbrida de Vladimir Putin, e, mais concretamente, a ligação aos serviços de segurança federal russa, à espionagem e a serviços de informação (GRU). Os engenheiros da NTC Vulkan trabalham auxiliando agências militares e as secretas russas em ações de piratas informáticos e ataques a infraestruturas, difusão de desinformação e controlo de sites.

Os arquivos da NTC Vulkan abrangem os anos de 2016 a 2021 e foram tornados públicos por um denunciante descontente com a invasão em larga escala da Ucrânia. Poucos dias depois do início da guerra, o denunciante de Moscovo abordou o jornal alemão “Süddeutsche Zeitung”, acusando os serviços secretos GRU e os serviços de segurança federal russa FSB de “se esconderem atrás” da Vulkan.