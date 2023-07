Autoridades cancelam buscas por Émile: tudo o que se sabe sobre o menino de dois anos que afinal não estava sozinho com os avós

As autoridades francesas anunciaram esta quarta-feira que terminaram as buscas no terreno por Émile, o menino de dois anos e meio que está desaparecido desde sábado à tarde em Le Vernet, nos Alpes da Alta Provença. A investigação entra agora numa nova fase embora não tenha sido “possível, até ao momento, descobrir novos elementos”, afirmou o procurador Rémy Avon num comunicado citado pelos órgãos de comunicação social franceses.

“A investigação judicial sobre as causas do desaparecimento vai prosseguir, nomeadamente analisando o considerável volume de informações e elementos recolhidos ao longo dos últimos quatro dias”, acrescentou. À AFP, o procurador deu como exemplo de um dos indícios sob investigação a análise de uma mancha descoberta na terça-feira num veículo “que se poderia pensar ser sangue”, mas que o laboratório conclui ser de origem animal.