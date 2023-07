Onde está Émile? Buscas por criança de dois anos desaparecida no sábado prosseguem nos Alpes da Alta Provença

As autoridades francesas estão a realizar buscas e lançaram um pedido de ajuda ao público motivado pelo desaparecimento de uma criança em Vernet, nos Alpes da Alta Provença. Émile, de dois anos e meio, desapareceu no sábado quando brincava no jardim da casa dos avós. Segundo o jornal Le Figaro, o alerta foi dado pelas 18h pelos avós. As autoridades iniciaram imediatamente buscas.

O autarca de Vernet disse inicialmente que a hipótese de rapto tinha sido afastada. Segundo François Balique, citado pela emissora France Blue, Émile estaria a brincar enquanto os avós - com quem o neto único estava a passar as férias de verão - estavam a carregar o carro para ir fazer “uma atividade” e quando o foram buscar, tinha desaparecido. Eram cerda das 17h15, um quarto de hora depois de o menor acordar da sesta. No entanto, o procurador da região de Digne-les-Bains foi mais cauteloso nas declarações iniciais, optando por não excluir nenhuma opção apesar “não haver indícios” que apontem para a hipótese de rapto. Numa conferência de imprensa realizada no domingo, Rémy Avon avançou que duas testemunhas disseram às autoridades ter visto a criança a “sair do local de residência dos avós” e “numa rua inclinada”. "Foi aqui que o perdemos de vista", concluiu.

Localização de Le Vernet, França