Amnistia, mediação e reconhecimento da legitimidade: conheça as condições de Carles Puigdemont para apoiar novo Governo de Pedro Sánchez

“Deve haver um reconhecimento da legitimidade democrática do independentismo. Pediram à Europol que nos designe como terroristas, tentaram todas as atuações necessárias”, protestou. “Espiam-nos, infiltram-se, fabricam montagens para fazer detenções sem fundamentos para paralisar a independência da Catalunha.”

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, o agora eurodeputado foragido à justiça espanhola indicou três condições para abrir negociações com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) de Sánchez. As outras duas são “respeito pela legitimidade democrática” da fação independentista catalã, criação de um “mecanismo de garantia” dos acordos que venham a ser firmados entre o Estado central e a Catalunha.

“Estaremos prontos para uma negociação histórica caso se criem as condições necessárias”, afirmou. Sem elas “não faria sentido embarcarmos numa negociação posterior, porque na política espanhola todas as precauções são poucas.”

Se quiser que o partido independentista Juntos pela Catalunha (JxC) apoie a sua investidura para um terceiro mandato como primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez terá de garantir o “abandono completo e efetivo” da via judicial contra os envolvidos na intentona separatista de 2017. Quem o anunciou, esta terça-feira, foi Carles Puigdemont, chefe de facto do JxC e antigo presidente do governo regional catalão (2016-17).

Quanto ao fim da via judicial para perseguir os separatistas, Puigdemont defende que “1 de outubro não foi um delito, nem a declaração de independência nem as manifestações posteriores”, referindo-se à data do referendo realizado à revelia da lei espanhola e fortemente reprimido pela polícia. O então presidente proclamou a independência no parlamento regional, dias depois, mas suspendeu-a passados minutos. Ato contínuo, o Governo espanhol, na altura do Partido Popular (PP, direita) e chefiado por Mariano Rajoy, suspendeu a autonomia da Catalunha, aplicando o artigo 155 da Constituição, e dissolveu as instituições políticas catalãs.

Nove cumpriram pena, Puigdemont fugiu

Lembre-se que nove políticos catalães já foram condenados e cumpriram penas de cadeia por esses factos, tendo beneficiado de indultos promovidos pelo Executivo cessante de Sánchez. Muitos outros têm ainda processos abertos, incluindo os que optaram pelo exílio, como Puigdemont, que perdeu a imunidade de que gozava por ser membro do Parlamento Europeu e que seria provavelmente preso caso entrasse hoje em Espanha, sob acusações de desvio de fundos e desobediência.

Deixar cair a via jurídica é, a seu ver, uma “exigência ética”, ao passo que negociar com Madrid é “questão de vontade política”. Puigdemont exige uma lei de amnistia “desde a consulta de novembro de 2014”, promovida pelo seu antecessor no governo regional, Artur Mas. Considera isso fulcral para “reparar uma injustiça”.