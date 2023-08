Porta-voz do Vox no Congresso dos Deputados abandona partido

O porta-voz do Vox no Congresso dos Deputados, a câmara baixa das Cortes Gerais de Espanha, renunciou ao cargo e abandonou o partido de extrema-direita. Iván Espinosa de los Monteros já confirmou a notícia da sua saída, que tinha sido avançada esta terça-feira pelo jornal “El Mundo”. O diário escreve que o dirigente está “dececionado” com os resultados das eleições de 23 de julho e com o seu “distanciamento” face à “cúpula diretiva do partido”.

A saída não é apenas do Vox, em cuja fundação participou, mas também da política. Espinosa de los Monteros comunicou a sua decisão ao presidente do partido, Santiago Abascal, na última noite, durante “um encontro amistoso e cordial que se prolongou por mais de duas horas”, especifica o diário espanhol. O porta-voz, agora demissionário, voltará à atividade privada. Espinosa de los Monteros invocou “razões pessoais e familiares” para a renúncia, afirmando que “servir no Congresso dos Deputados” foi “a maior honra” da sua vida profissional e dizendo-se “profundamente grato à vida por esta oportunidade”. Fez parte do núcleo duro do Vox desde a sua fundação, entre 2014 e 2016 foi secretário-geral do partido e, desde então, secretário-geral adjunto para as relações internacionais. Abascal escreveu na rede social X (antigo Twitter) que “o Parlamento perde um grande porta-voz”, “mas o partido mantém um afiliado de luxo que seguramente ainda tem muito para dar”.

Javier Ortega Smith, vice-presidente do Vox e porta-voz adjunto no Congresso, partilhou a notícia do diário “El Mundo” e disse “lamentar muito” a demissão de Espinosa de los Monteros – “muito mais pelas razões que a provocam”. “Ainda que alguns não tenham sabido reconhecê-lo, a imensa maioria de nós tem uma dívida impagável de patriotismo contigo”, acrescentou o também vereador na Câmara de Madrid.

Fontes citadas pelo jornal referem que o porta-voz demissionário “expressou o seu desconforto com a elaboração das listas” para as legislativas do mês passado, das quais “ficaram de fora algumas das figuras mais representativas da ala liberal do Vox”.