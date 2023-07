Vox perdeu votos nas comunidades autónomas que governa com o PP

O Vox passou de 52 para 33 mandatos no Congresso dos Deputados, a câmara baixa do Parlamento espanhol, na sequência das eleições do último domingo. Foi uma queda acentuada em quatro anos que, em boa medida, também contribui para inviabilizar um Governo de coligação de âmbito nacional entre o Partido Popular (PP, centro-direita) e a formação de extrema-direita. Os dois partidos já governam coligados em três comunidades autónomas — e em todas elas o Vox caiu.

O caso mais paradigmático é Castela e Leão, onde o PP e o Vox governam há 15 meses: com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) a manter os 12 mandatos conquistados em 2019, o Vox passou de seis para um, sendo que os cinco que perdeu foram transferidos diretamente para o PP, que engordou para 18. Também na Comunidade Valenciana e na Extremadura, o Vox saiu a perder e o PP a ganhar: no primeiro caso, a extrema-direita perdeu dois mandatos e os populares ganharam cinco; no segundo, o Vox perdeu um e o PP ganhou um. Importa, ainda assim, referir que as coligações na Comunidade Valenciana e na Extremadura são muito recentes, tendo resultado das eleições municipais e regionais do último 28 de maio.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.