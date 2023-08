Trump denuncia instrumentalização da justiça no dia em que comparece em tribunal

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou hoje uma alegada "instrumentalização sem precedentes da Justiça", horas antes de comparecer em tribunal para responder por tentativa de alteração de resultados eleitorais.

Trump acusou o Presidente Democrata dos EUA, Joe Biden, que poderá ser seu adversário nas eleições presidenciais do próximo ano, de estar por detrás dos novos processos.

"Os Democratas não querem concorrer contra mim ou não recorreriam a esta instrumentalização sem precedentes da justiça", escreveu o candidato Republicano na rede social Truth Social.

Trump foi convocado para comparecer num tribunal federal em Washington, para depor sobre as acusações de conspiração para tentar alterar os resultados eleitorais de 2020, após a sua derrota para Biden.

A acusação de 45 páginas, divulgada na terça-feira, refere um "plano criminoso" e acusa Trump de ter minado os alicerces da democracia norte-americana, ao tentar alterar o processo de contagem dos votos de mais de 150 milhões de eleitores.

O tribunal onde serão apresentadas as acusações contra o ex-Presidente fica próximo do Capitólio, sede do Congresso, que foi invadido, em janeiro de 2021, por centenas dos seus apoiantes.

Hoje, o tribunal está rodeado de fortes medidas de segurança, para o momento em que Trump for ouvir as acusações, tendo sido criado um perímetro de proteção, com barreiras metálicas para impedir a aproximação de pessoas ao edifício.

Não há manifestantes a favor ou contra Trump, mas há muitos curiosos, que se deslocaram ao local para tirar fotos do tribunal com os telemóveis, segundo a agência EFE.

O ex-Presidente deverá comparecer às 16:00 locais (21:00 hora de Portugal Continental) perante o juiz Moxila Upadhyaya do tribunal do Distrito de Columbia, para a leitura das acusações.