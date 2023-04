Armas, guerras e orações: quem é Jack Teixeira, o lusodescendente suspeito de revelar documentos confidenciais dos EUA sobre a guerra?

Identificado como “O.G.”, Teixeira publicou o material durante meses, inicialmente com as suas próprias anotações e, desde há alguns meses, com imagens de documentos com marcas de dobras, porque sentiu que as suas redações não eram levadas a sério, disse à AP um membro do grupo que recusou a identificar-se.

A mesma fonte indica que o jovem era um cristão que frequentemente falava de Deus, orava com os membros do grupo de conversação e, enquanto estava alistado, opôs-se a muitas das prioridades do Governo dos Estados Unidos, mas frisa não acreditar que este tenha divulgado os documentos por motivos ideológicos.

Um antigo colega de liceu, Eddy Souza, conta que Teixeira nunca demonstrou sentimentos extremistas enquanto foram colegas. “Ele é um bom rapaz, não um arruaceiro, apenas um tipo calado”, disse à Reuters.

Na Guarda Aérea Nacional desde 2019, o jovem era aviador de primeira classe e “especialista em sistemas de transporte cibernético”, ou seja, um perito em tecnologias de informação responsável pelas redes de comunicações militares. Nesse papel, teria um nível mais alto de habilitação de segurança porque também teria a responsabilidade de aceder e garantir a proteção da rede, disse um oficial de defesa à agência noticiosa.