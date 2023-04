Caso de Jack Teixeira pode causar embaraço na comunidade luso-americana

"Dadas as informações até agora divulgadas, não prevejo que líderes da comunidade se manifestem em defesa das ações de uma pessoa que, aparentemente, agiu com alguma arrogância e até imaturidade, cometendo um crime gravíssimo contra a segurança" dos Estados Unidos, frisou Daniela Melo.

Até agora, as notícias norte-americanas sobre a detenção do suspeito não o caracterizaram como lusodescendente ou sequer como fazendo parte de um grupo étnico específico.

Uma analista e académica considerou que o caso de Jack Teixeira, membro da Guarda Aérea Nacional do Massachusetts, detido por suspeita de divulgação de documentos militares confidenciais , pode vir a causar embaraço na comunidade luso-americana.

"Para uma comunidade que se orgulha da sua integração no tecido social americano, este caso causará até embaraço", indicou.

Massachusetts é o estado norte-americano com a segunda maior comunidade de pessoas de origem portuguesa, a seguir à Califórnia, com grandes concentrações em Fall River e New Bedford.

"Isso não quer dizer que a comunidade não se venha a mobilizar se novas informações forem divulgadas, ou até mesmo se a comunidade se sentir atacada pela associação com Teixeira", frisou Daniela Melo. “Temos de ver como se desenrolará o caso.”

Jack Teixeira, de 21 anos, é suspeito de divulgar documentos altamente classificados com implicações internacionais, onde são divulgadas ações de espionagem dos Estados Unidos a aliados e a inimigos e dados sensíveis de serviços secretos militares sobre a guerra na Ucrânia.

O jovem será acusado da remoção não autorizada de informações classificadas de defesa dos Estados Unidos, avançou o procurador-geral norte-americano Merrick Garland, na sequência da detenção.