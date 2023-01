Brasil: democracia ainda sob ataque, enquanto bolsonaristas tentam culpabilizar a esquerda pelos distúrbios

Três dias após a destruição dos edifícios na Praça dos Três Poderes, em Brasília, as forças extremistas e antidemocráticas continuam a agir no Brasil. Agora, com a convocação de uma “Mega Manifestação Nacional para Retoma do Poder”, a Força Nacional passou a proteger os edifícios e restringiu o acesso à Esplanada dos Ministérios. Lula já admitiu que poderá recorrer às Forças Armadas caso os manifestantes tentem dificultar o trânsito nas principais cidades do país.

