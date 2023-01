Brasil: o ataque à democracia de que até os aliados de Bolsonaro quiseram demarcar-se

Caía a tarde em Brasília quando as forças policiais retiraram os últimos terroristas de extrema-direita que ocupavam o Congresso Nacional. Terminava assim a tentativa fracassada de golpe, que começara mais de três horas antes, com a invasão e depredação do Congresso seguida pela da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, sede do poder executivo. Até agora, pelos menos 300 pessoas foram presas em flagrante.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler