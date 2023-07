Combates propagam-se pelo Sudão, um país que não tem paz

No meio da inexatidão das informações que correm em cenário de guerra, a Organização Internacional para as Migrações é quem tem a ideia mais precisa sobre a origem e o número dos cerca de 5 mil agregados familiares que foram obrigados a abandonar as suas casas no Sudão. Alguns fugiram de campos de deslocados internos no sul do Darfur.

Este episódio, do início da semana — num conflito que teve início a 16 de abril, em Cartum, capital do Sudão —, decorreu do ataque às instalações do exército sudanês pelos paramilitares da Força de Apoio Rápido (FAR), com o fim de tomar a cidade de Kas, na região de Darfur (sul), de onde são originárias.