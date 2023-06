“A nossa paz constrói-se muitas vezes em cima da guerra dos outros”: a importância de se falar de Cabo Delgado e do seu gás e rubis

O número e a intensidade dos ataques em Cabo Delgado tem diminuído desde que a insurgência armada começou, há cinco anos, nesta província do extremo nordeste de Moçambique. Com a “contração da concentração geográfica dos ataques”, já há zonas “onde os deslocados poderiam viver com alguma segurança”, diz Jesús Pérez Marty, diretor da organização não-governamental (ONG) Ajuda em Ação no país.

Em conversa com o Expresso, o responsável alerta para a necessidade de se “criarem e consolidarem condições não apenas para o regresso, mas também para a permanência dos deslocados”.