Já “não há nenhum português em Cartum”: os bastidores da operação de resgate na capital do Sudão (que continua a ferro e fogo)

“Não há nenhum português em Cartum. Zero”, garante ao Expresso Suliman Abdelmagid Suliman Mohamed, Cônsul Honorário de Portugal no Sudão a trabalhar em cooperação com a embaixada portuguesa no Cairo. No total, estavam 22 cidadãos portugueses no país africano que está há uma semana em risco de de guerra civil: destes, 21 foram identificados pelas autoridades portugueses e retirados do país com ajuda internacional.

Além deste grupo, há pelo menos um português que decidiu não abandonar o Sudão: encontra-se algures no sul do país, em segurança e longe da capital, garantiu esta manhã o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Segundo o Cônsul Honorário Suliman Mohamed, trata-se de um voluntário de uma organização de apoio a refugiados que está a mais de cinco mil quilómetros da capital e preferiu continuar em funções.