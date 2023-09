Sismo em Marrocos: zonas rurais são as mais afetadas

As zonas rurais são as que foram mais afetadas pelo sismo que atingiu Marrocos esta sexta-feira. De acordo com Nabil Driouch, jornalista marroquino da MEDI1TV, “as autoridades estão a atuar desde a primeira hora, enviando ambulâncias para as zonas rurais, onde se regista o maior número de mortos".

Ao Expresso, o jornalista avança que o exército marroquino está a instalar hospitais militares nas zonas mais afetadas. “Até ao momento, faleceram 632 pessoas e há 329 feridos. A maioria das vítimas está na zona de Marraquexe”, acrescenta.

Sabe-se, também, que 290 pessoas morreram na província de Al Haouz, a sul de Marraquexe e perto do epicentro, 190 em Taroudant, 89 em Chichaoua, 30 em Ouarzazate, 13 em Marraquexe, 11 em Azilal, cinco em Agadir, três em Casablanca e uma em Al Youssoufia.

Os portugueses que se encontrem nas zonas afetas pelo terramoto e precisarem de ajuda podem contactar o Gabinete de Emergência Consular, que tem atendimento 24 horas, através dos números +351217929714 e +351961706472.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, estava em Marrocos, juntamente com um grupo de autarcas portugueses para uma conferência sobre geoparques, e contou, à Rádio Renascença, que a noite foi passada ao relento. "Estamos todos um pouco deprimidos e tristes com toda esta situação", disse.