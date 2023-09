Sismo em Marrocos: já há 632 mortos e mais de 300 feridos. O abalo sentiu-se em Portugal

O sismo de magnitude 6,8, que atingiu Marrocos nesta sexta-feira à noite, matou, pelo menos, 632 pessoas . A informação está a ser avançada, segundo a Reuters, pela emissora nacional de Marrocos, citando uma fonte do Ministério do Interior. Além dos 632 mortos, registam-se, para já, 329 feridos. Dos quais, 51 estão em estado grave.

Nos concelhos de Castro Marim, Faro, Loulé, Portimão, Vila Real de Santo António (Faro), Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Almada, Setúbal e Sines (Setúbal) o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada). Já nas regiões de Coimbra (Coimbra), Albufeira, Olhão, Silves (Faro), Alenquer, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Amadora, Odivelas (Lisboa), Santo Tirso, Vila Nova de Gaia (Porto), Santiago do Cacém, Seixal e Sesimbra (Setúbal) foi “sentido com menor intensidade”.

Este sismo foi sentido, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em várias zonas de Portugal . No entanto, "até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais”.

Segundo Fátima Almeida, uma portuguesa que estava a passar férias em Agadir, a terra tremeu com muita intensidade durante 30 segundos. "O medo é imenso. Foi horrível", contou à Lusa desde a varanda do hotel junto ao porto de Agadir, através de uma chamada via a plataforma Messenger.

"Pensei que me estavam a dar tonturas. Tudo a bater, candeeiros e coisas a cair. Só tive tempo de pegar no meu filho e sair conforme estávamos", explica. Fátima Almeida salientou que não ocorreram danos de maior e que não há registo de feridos naquela zona, mas apontou que as paredes do hotel estão lascadas e que se vê pó de cimento pelos corredores.