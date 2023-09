Sismo em Marrocos: “Portugal está disponível para apoiar Marrocos”

Vários políticos e instituições, tanto em Portugal como em outras zonas do mundo, têm reagido, nas redes sociais, ao sismo que atingiu Marrocos esta sexta-feira e já vitimou mais de 630 pessoas. Portugal, segundo António Costa, “está disponível para apoiar Marrocos neste momento difícil”. Na rede social X (antigo Twitter), o primeiro-ministro enviou “condolências a Sua Majestade o Rei, às famílias vitimadas e a todo o Povo marroquino”.



O ministro dos Negócios Estrangeiros João Cravinho também demonstra a “disponibilidade de Portugal para apoiar” Marrocos. “Toda a nossa solidariedade com Marrocos nesta hora trágica. Enviei mensagem ao meu homólogo Nasser Bourita”, escreveu na rede social X.







Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recorreu à mesma rede social para lamentar a "terrível notícia" do terramoto em Marrocos, lamentando as "perdas humanas irreparáveis" e manifestando "toda a solidariedade" com o "país amigo e vizinho".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também ofereceu a sua solidariedade a Marrocos, parceiro de Portugal na candidatura à organização do Mundial2030 juntamente com a Espanha, em resposta ao sismo que, na sexta-feira, provocou pelo menos 632 mortos. "A FPF lamenta profundamente e envia as mais sentidas condolências a Marrocos e todos os afetados pelo terrível terramoto desta noite", lê-se no comunicado do organismo federativo.

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, também manifestou solidariedade com Marrocos e ofereceu ajuda ao país africano após o terramoto. "Os meus pensamentos estão com o povo marroquino face ao terrível terramoto", escreveu Von der Leyen nas redes sociais sobre o sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter com epicentro a sudoeste de Marraquexe. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que esta era um “terramoto devastador”, acrescentado que a União Europeia (UE) está pronta para ajudar o país do Norte de África. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, considerou também que se trata de uma notícia devastadora: "um terramoto que matou centenas de pessoas e deixou muitas outras sem casa". O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, disponibilizou a Marrocos "toda a assistência que desejar". O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE está, segundo comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, "a acompanhar de perto a situação". O comissário acrescentou que a UE "está pronta a prestar toda a assistência necessária, se solicitada"

Também o presidente francês Emmanuel Macron diz estar "devastado" com as notícias, acrescentando que "França está pronta para ajudar com os primeiros socorros". O primeiro-ministro indiano, Narendra Modri, disse que estava "pronto a oferecer toda a assistência possível a Marrocos neste momento difícil".

O Presidente da Suíça, Alain Berset, apresenta, também, as suas condolências. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do país afirma estar a avaliar o envio de ajuda. O chanceler alemão Olaf Scholz diz que “os pensamentos do país estão com as vítimas deste terramoto devastador”. “A nossa solidariedade vai para todas as pessoas afetadas”, escreveu na rede X.