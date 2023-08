Alemanha: partido do chanceler planeia congelar rendas das casas durante três anos

O Partido Social-Democrata (SPD), que integra a coligação no Governo, planeia propor o congelamento de rendas na Alemanha durante três anos, escreveu o ‘Financial Times’. O jornal explica que a medida pretende combater as dificuldades dos arrendatários em lidar com o aumento do custo da habitação.

O ‘Financial Times’ descreve que a agência Deutsche Presse-Agentur teve acesso à proposta do governo e que o objetivo é limitar o aumento da renda a um máximo de 6% nas cidades em que há muita procura, e congelar os valores no resto do país. A deputada Verena Hubertz disse ao jornal Bild am Sonntag que é preciso “criar espaço de manobra” e que o chanceler alemão Olaf Scholz (líder do SPD) vai apresentar medidas de combate à crise habitacional na segunda-feira.

Dados da Comissão Europeia mostram que em junho a inflação na Alemanha foi de 6,8%, superior à média europeia.