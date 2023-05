O que pode Portugal aprender com as medidas de habitação tomadas no estrangeiro?

AUMENTO DOS PREÇOS DAS CASAS NA EUROPA ENTRE 2016 E 2022

Mas, nos últimos anos, a subida de preços agravou-se e uma das principais causas é a falta de oferta, o que se vê, por exemplo, no facto de se continuarem a vender mais casas usadas do que novas.

Casas novas e usadas na Europa em 2022

Por exemplo, na Alemanha, a falta de casas no mercado está no nível mais baixo dos últimos 20 anos e estima-se que haverá uma escassez de 700 mil apartamentos no país em 2025, segundo dados da Federação da Propriedade Alemã.

Em Portugal, não há números concretos das necessidades globais de habitação, mas dados recentes apontam para que haja cerca de 700 mil casas vazias (e a precisar de algum tipo de obras); 1,1 milhão de casas sem uso permanente (algumas de segunda habitação) e mais de 500 mil casas onde vive mais do que uma família (de acordo com os Censos).

Na Europa, o baixo volume de construção é apontado como um dos principais factores para a falta de casas, mas há outros como o aumento dos preços de construção provocado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia (em Portugal estima-se que seja um aumento de 23%); do crescimento do Alojamento Local que alguns especialistas dizem ter retirado casas ao mercado; ou do aumento da procura por parte de estrangeiros com mais poder de compra. Nos aumentos mais recentes, a inflação é também apontada como uma das principais causas.

Em Portugal, acrescem os licenciamentos que podem demorar três anos a chegar ou o IVA na construção a 23%, como refere a Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários (APPII); o crescimento significativo do Alojamento Local que alguns especialistas dizem ter retirado casas ao mercado ou ainda os vistos gold que, de acordo com o professor de economia, João Pereira dos Santos, teve um efeito de contágio nos preços, porque fez com que muitos proprietários colocassem as casas à venda por €500 mil ou mais euros, mesmo que valessem menos.

No mercado de arrendamento, e olhando para toda a Europa, o aumento de preços foi menos expressivo entre 2016 e 2021. Isto porque, há países como Portugal onde o mercado de arrendamento representa menos de 20% e depois há países como a Alemanha, França ou Itália onde, em 2020, mais de 49%, 36% e 27% das famílias arrendava casa.

Mas, em 2022, os preços dispararam em algumas cidades europeias, como Lisboa ou Dublin, que em 2021 tinham, respetivamente, rendas de €2350 e €2700 e passaram para rendas de €2900 e €3150. Em causa está a inflação e, em Portugal, é mais uma vez a falta de oferta a principal razão, não tanto pelo baixo volume de construção, mas mais pela falta de confiança dos proprietários e senhorios no mercado de arrendamento, repara o antigo presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Victor Reis. Aliás, há cada vez mais proprietários a retirar as casas do arrendamento e a colocá-las à venda.

Por isso é que muitas das medidas para resolver a crise na habitação se têm focado no mercado de arrendamento, tanto nos países onde o mercado é mais maduro e a procura é maior como nos países onde o mercado é curto e precisa de ser estimulado. Sejam elas de controlo dos aumentos dos preços, de aumento de oferta ou de benefícios fiscais a quem construir ou arrendar a preços mais baixos.