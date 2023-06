Cinco pontos para entender o golpe de Prigozhin na Rússia

5 – Profissionais e não mercenários

Por facilidade de expressão, os jornalistas, a começar por mim próprio, referem-se muitas vezes aos Wagner como mercenários, mas esta designação é geradora de múltiplos equívocos. Soldados de fortuna ou combatentes por dinheiro são aqueles que se ofereceram para lutar em conflitos como as guerras de independência africanas dos anos 60, as guerras civis libanesa ou bósnia, etc. Ou que, sendo ex-militares, são recrutados por empresas privadas que fazem segurança ou atuam como supletivos das forças regulares Foi o caso dos Blackwater americanos, que ganharam duvidosa reputação no Iraque e Afeganistão. Ou dos sul-africanos com experiência de combate na selva contratados pelo governo para por termo à ameaça dos jiadistas do Boko Haram no norte da Nigéria. Os Wagner, tendo pontos em comum com toda esta gente, são muito mais que mercenários. Desde 2016, quando se começa a ouvir falar neles, funcionaram como o exército secreto do Kremlin, projectado o poder externo russo para onde este não o podia fazer abertamente, caso do Mali ou da República Centro-Africana, a troco da posse recursos naturais, nomeadamente mineiros e sem grande preocupação com direitos humanos ou regras de contacto com as populações.