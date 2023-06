Titan: mulher do piloto do submarino desaparecido é trineta de vítimas do Titanic

A história que tem marcado as últimas horas acaba de ganhar uma nova ligação improvável: Wendy Rush, a mulher de Stockton Rush — diretor executivo da OceanGate e piloto do submarino Titan — é descendente de duas vítimas do naufrágio do Titanic, revelou o “New York Times” na madrugada desta quinta-feira. De acordo com os arquivos do jornal norte-americano, Wendy Rush é trineta do magnata Isidor Straus e Ida Straus, duas das pessoas mais ricas a bordo da primeira e única viagem do Titanic e vítimas do célebre naufrágio, em 1912. Isidor Straus era um dos sócios da Macy's, hoje uma das maiores redes de grandes armazéns nos Estados Unidos.

Wendy Rush já participou em três viagens semelhantes para ver os destroços do navio afundado nos últimos dois anos, garante o “New York Times”. A mulher do piloto do submarino desaparecido é também a responsável pela comunicação da OceanGate Expeditions, a empresa proprietária do Titan, e membro do conselho de administração da fundação de caridade controlada pela empresa.

