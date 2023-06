Submarino Titan poderá estar já com oxigénio a esgotar-se: buscas prosseguem no Atlântico e o mundo espera um milagre

Mantém-se a corrida contra o tempo para encontrar Titan, o submarino que desapareceu no oceano Atlântico com cinco pessoas a bordo. As operações de busca decorrem na zona em que foram detetados sons subaquáticos.

“Foram detetados sons subaquáticos na zona de busca, resultando no redirecionamento das operações dos veículos operados remotamente para explorar a origem. Estas gravações foram partilhadas com a Marinha dos Estados Unidos para ajudar a guiar os próximos esforços de procura”, disse a guarda costeira americana em comunicado.

Há mais equipamento envolvido na procura do Titan, numa altura em que se estima que restem poucas horas de oxigénio: informações avançadas na tarde de quarta-feira apontavam para menos de 20 horas. A Reuters indicava que perante o ritmo de perda de oxigénio previsto, os tanques deveriam ficar esgotados na manhã desta quinta-feira - mas que os especialistas remetem o tempo real da sua duração para fatores como a energia do submarino e a tranquilidade dos tripulantes.

Em declarações à BBC, um especialista em medicina hiperbárica, Ken LeDez, disse que, dependendo das condições, alguns dos tripulantes podem sobreviver mais tempo do que o esperado, dado que a perda de oxigénio é um processo gradual. “Depende de quão frios estão e de quão eficientes são a conservar oxigénio”, afirmou. Os tripulantes enfrentam ainda outros riscos. LeDez observou que em caso de perda de eletricidade, o controlo da quantidade de dióxido de carbono no interior do veículo pode ser afetado.

Que sons foram captados e o que significam?

Foram detetados sons subaquáticos na zona de busca na terça e quarta-feira. No programa ‘Good Morning Britain’, o explorador do fundo do mar David Gallo disse que os ruídos ouvidos são repetitivos, a cada meia hora, e que “as suas esperanças estão altas”. “Aparentemente ainda duram. Não há muitas coisas no mundo natural em que possamos pensar que fizesse isso a cada ciclo de 30 minutos. Neste momento temos de assumir que é o submarino e movermo-nos rapidamente para aquele local”, disse. No entanto, Gallo acrescentou que as operações devem ir preparadas porque a partir do momento em que o Titan for encontrado, o resgate do submarino até à superfície deverá demorar horas.

Apesar do relato de Gallo, de momento não há certezas sobre o significado destes sons. A guarda costeira Americana disse anteriormente que há uma equipa de especialistas a examinar os sons para determinar se são do Titan, mas que os resultados eram “inconclusivos”, escreveu o ‘The Telegraph’. O jornal descreve que Matt Dzieciuch, um especialista de acústica oceânica no ‘Scripps Institution of Oceanography’, disse que “não é uma questão simples” determinar o seu significado, dado que o oceano “é um local barulhento”.

Em atualização