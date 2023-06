Gomes Cravinho vai abordar com MNE britânico reagrupamento familiar e dificuldade de portugueses estudarem no Reino Unido

Cravinho recordou que a aliança de 650 anos entre os dois países é a mais antiga do mundo e que a segunda mais antiga, a NATO, tem apenas 74 anos. Reconhecendo que a relação bilateral “sofreu alterações profundas” ao longo da História, nomeadamente nos campos económico, cultural ou humano, Cravinho — que falava após a inauguração de uma peça de Joana Vasconcelos —, apontou os “ciclos migratórios” e o ‘Brexit’ como causas de mudança no estatuto dos não-britânico que moram no Reino Unido e frisou que as conversas com o Governo de Rishi Sunak têm permitido avanços em campos como a ciência ou os direitos laborais.

Explicando que o fornecimento de material militar à Ucrânia por Portugal se tem feito através dos stocks, Cravinho afirmou que a indústria de Defesa lusa produz material eletrónico ou ótico, mais do que armamento. Acredita que o acordo com a Rússia para exportação de cereais, que caduca em julho, venha a ser renovado, parecendo-lhe “razoável prolongá-lo não só por dois meses”. Para tal, há trabalho com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e “outras instâncias”.

O responsável pela pasta assegura que os contactos entre o Ministério e os trabalhadores “foram longe em matérias muito técnicas” e confia que “na próxima ronda negocial ou na seguinte se chegue a bom porto”, não só no tocante à capital do Reino Unido como a todo o mundo. Os funcionários queixam-se de “11 anos sem aumentos [desde 2009], tendo só tido uma atualização de 0,3% em 2020 e 0,9% em 2022, face a uma inflação acumulada de 40%”, lê-se no manifesto.

Comentando a recente reeleição de Recep Tayyip Erdogan como Presidente da Turquia, Cravinho assegurou não crer que isso aproxime este país, membro da NATO, da Rússia de Vladimir Putin. “Historicamente há uma tensão grande entre a Turquia, ou o Império Otomano que a antecedeu, e a Rússia, por razões geoestratégicas”, recordou, para exprimir em seguida confiança na adesão da Suécia à Aliança Atlântica já na cimeira de julho em Vílnius, Lituânia.

Inquirido sobre a China, a exclusão da Huawei das redes 5G e a supressão de liberdades em Macau — dossiê em que há menos críticas públicas portuguesas do que as britânicas à repressão do esforço pró-democracia em Hong Kong —, Cravinho defendeu uma “relação antiga” com a China, “parceira em muitas matérias”, mas garantiu que a questão das redes não é negociável, ainda que Pequim ameace com represálias. E anunciou pretender ir à China no final deste não ou no começo de 2024.

Sobre Macau, explicou que o “diálogo entre Portugal e a China é muito diferente do do Reino Unido relativamente a Hong Kong”. Lembrando recentes deslocações a Lisboa do vice-presidente chinês, Han Zheng, e do chefe do Executivo macaense, Ho Iat Seng, o ministro diz-se “satisfeito” com a relação, “o que não quer dizer que estejamos satisfeitos com tudo”.